Bursa’da kadın cinayetine ömür boyu hapis

BURSA’da, 3 yıl önce tartıştığı eşi 50 yaşındaki Fatma Balcı’yı boğazını kemerle sıkarak öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 55 yaşındaki Tekin Balcı hakkında, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davaya müdahil olmasının kabul edilmemesi nedeniyle bozuldu.



Yeniden yapılan ve bakanlığın müdahil olarak kabul edildiği davada sanık Balcı yeniden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Dava konusu cinayet, İnegöl İlçesi Turgutalp Mahallesi’nde, 27 Mart 2013’te işlendi. Eşi ile aralarındaki geçimsizlik nedeniyle annesinin evinde yaşayan 4 çocuk babası Tekin Balcı, 32 yıllık eşi Fatma Balcı konuşmak için evine gitti. Tekin Balcı ile eşi Fatma Balcı arasında yaklaşık 5-6 ay önce başlayan tartışma yeniden alevlendi.

Tekin Balcı, belindeki kemeri eşinin boynuna dolayarak sıktı. Eşi Fatma Balcı’nın hareketsiz kalması ardından evden ayrılan Tekin Balcı anneleri ile yaşayan 2 çocuğunu arayıp durumu bildirdi. Babalarının araması üzerine eve giden çocukların haber vermesi üzerine Fatma Balcı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini kemerle boğarak öldüren ve olaydan sonra teslim olan Tekin Balcı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda Tekin Balcı, ‘Yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, yerel mahkemenin kararı, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı davaya müdahil etmediğinden dolayı bozuldu. Yeniden yargılanan Balcı’nın duruşmasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının müdahilliği kabul edildi. Tutuklu sanık Tekin Balcı, yeniden yargılanan Tekin Balcı, “Bu cinayeti durup dururken işlemedim. Hastaneye gönderdiniz, akıl sağlığım yerinde diye rapor geldi. Demek ki ben bunu bilerek yaptım. Çok pişmanım” dedi.

Sanığın avukatı Levent Çelik, müvekkilinin şeker hastası olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi. Müşteki avukatı ise, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir ara vermesinin ardından açıkladığı kararda Tekin Balcı’nın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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