Bursa’da işsiz kalan genç intihara kalkıştı

Bursa’da uzun süredir işsiz olduğunu söyleyen 23 yaşındaki genç, Kent Meydanı’nda köprüye çıkarak intihara kalkıştı.



Polis ve sağlık görevlilerinin uzun süre dil döktüğü genç, ikna edildi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Kent Meydanı Gençosman Köprülü Kavşağı’nın üzerinde bir genci görenler polisten yardım istedi.

Olay yerine, 112 ambulansı, itfaiye ve polisler sevk edildi.Köprünün korkuluklarından aşağıya atlayacağını söyleyen 23 yaşındaki İsmail A. için polis ekibi uzun süre dil döktü. İşsiz olduğunu ve bunalıma girdiğini belirten genç, motosikletli trafik timindeki bir polisin uzun süren uğraşlarıyla ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Genç, polis aracıyla tedavi için hastaneye götürülürken, sağlık ve itfaiye ekipleri ile de normal görevlerine döndüler. Olayı meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldılar.

Kaynak : İHA

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