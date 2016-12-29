Bursa’da iki ilçede eğitime kar engeli

Etkili olan kar yağışı ve kış şartları nedeniyle Bursa’nın İnegöl ve İznik ilçelerinde, taşımalı eğitim yapan okullar, bir gün tatil edildi.



Alınan bilgiye göre, Bursa’nın İnegöl ve İznik ilçelerinde, taşımalı eğitim yapan okullar, bir gün tatil edildi.

İznik’in Candarlı ve Tacir mahallelerinde ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Dün akşam saatlerinde Bursa’nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

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