Bursa’da halk otobüsü dehşet saçtı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, toplu taşıma aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Cerrah Mahallesi’nde cuma namazını kılan 72 yaşındaki Mehmet Enğin, cami çıkışı Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek istedi.
Yaşlı adama, Tekin Demirci idaresindeki 16 Y 1377 plakalı halk otobüsü çarptı.Otobüs, çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adamın üzerinden geçti.Otobüsün arka lastiğinin altında kalan Mehmet Enğin’in yardımına vatandaşlar koştu.
Vatandaşlar, otobüsü kaldırarak, yaşlı adamı lastiğin altında çıkardı. Kaza mahalline gelen 112 ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Kaza yerine gelen yaşlı adamın kızı Hasbiye Ceylan, babasının cansız bedenine sarılarak, “Bana gerçek olmadığını söyleyin” diyerek gözyaşı döktü.
Acılı kadın sağlık ekiplerince teskin edilmeye çalışıldı. Yaşlı adamın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.