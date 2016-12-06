Bursa’da bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 11 derece. Yer yer sis ve pus etkili. Gece ve sabahın ilk saatlerinde sıcaklık eksi iki dereceye kadar düştü. Meteoroloji açıkladı: Yarın Bursa’da karla karışık yağmur bekleniyor…

Bursa‘da bugün sıcaklık 11 derece.

Yer yer sis ve pus etkili olmakta.

Gece ve sabah saatlerinde hava çok soğudu.

Termometreler eksi iki dereceyi gösterdi.

Meteoroloji yetkilileri bildirdi: Bursa’da yarın karla karışık yağmur bekleniyor.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da ise yarın hafif kar yağışı öngörüldü.

Perşembe günü hava daha da soğuk olacak.

Bursa merkezde sıcaklık en yüksek 9 derece olarak ölçülürken, gece ve sabah sıcaklık eksi 3 dereceye inecek.

Cuma ve cumartesi günleri sıcaklık 13-15 derece bandında seyredecek.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Güney Ege ve Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sabah ilk saatlerde yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Karadeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden, Akdeniz Bölgesinde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.