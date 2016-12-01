Bursa’da günün hava raporu

Bursa’da bugün hava sıcaklığı 5 derece olarak ölçülüyor. Meteoroloji yetkilileri kent merkezinde parçalı bulutlu bir hava yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.



Bursa’da bugün sıcaklık 5 derece olarak ölçülürken, meteoroloji yetkilileri özellikle kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı.

Merkezde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Uludağ’da hafif kar yağışı cumartesi günü görülecek.

Yarın sıcaklık Bursa’da 8 dereceye yükselecek.

Cumartesi 11 pazarsa 10 derecelik hava sıcaklıkları bekleniyor.

Önümüzdeki pazartesi günüyse 7 derecelik sıcaklık ve yağmur görülecek.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-100 mm), Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar (20 cm. ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla kuzeybatı ve doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Antalya Körfezi’nde kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli (51-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Anadolu bölgesinde görülecek karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun (20 cm. ve üzeri) kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur, Bilecik çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu

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