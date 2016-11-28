Bursa’da günün hava raporu

Bursa’da bugün hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülüyor. Meteoroloji yetkilileri uyardı: Bursa’da kuvvetli yağmur bekleniyor.



Bursa’da bugün sıcaklık 15 derece olarak ölçülmekte.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Bursa’da kuvvetli yağmur beklenmekte.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor. Saat 18.00 civarındaysa yağışlar iyice şiddetlenecek.

Kuvvetli yağmur yarın da etkisini gösterecek. Sıcaklık 9 dereceye kadar inecek.

BURSA’YA ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GELİYOR!

Bursa’da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık 5 derece olacak.

Peşembe ve cuma günleriyse yağış öngörülmedi.

Öte yandan Uludağ’da bugün yarın ve çarşamba günleri kar yağışı olacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege’de kuvvetli, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün görülecek yağışların Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi geneli ile Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın: akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde eseceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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