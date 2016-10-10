Bursa’da giysi kumbaraları ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı ‘Giysi Atıklarını Toplama’ projesi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan proje kapsamında toplanan 54 ton giysi atığından ayrıştırılan kullanılabilir durumdaki ayakkabı ve giysiler, 3 bin vatandaşı sevindirdi.



Bursa’da ilk kez Osmangazi Belediyesi’nin ‘Giysi Atıklarının Toplanması’ adıyla hayata geçirdiği proje, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut oldu. Kullanılmayan giysi ve konfeksiyon atıkları, şehrin farklı noktalarına yerleştirilen konteynırlarla toplanıp bir merkezde ayrıştırıldıktan sonra, kullanılabilir durumdakiler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kendi imkanlarıyla kıyafet alma gücüne sahip olmayan vatandaşlara, evlerimizdeki kullanılmayan ayakkabı ve kıyafetleri ulaştırmayı, bir yandan da giysi atıklarının doğrudan çöpe gitmesine engel olmayı amaçlayan proje kapsamında, ilçenin 63 farklı noktasına yerleştirilen kullanılmış giysi toplama kumbarasında, 3 ayda 54 ton atık giysi toplandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başlattıkları ‘Giysi Atıklarının Toplanması’ projesi sayesinde, evlerdeki kullanılmayan ancak kullanılabilir durumdaki giysi ve ayakkabıların toplanarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Projenin, diğer ilçe belediyelerine de örnek olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Projenin amacı, kullanılabilir durumda olan giysi ve ayakkabıların ihtiyaç sahipleri için ikinci el giysi kullanımına sunulması, kullanılamayacak durumda olanların da geri dönüşüm ve geri kazanım kapsamında değerlendirilmesini sağlamak. Ayrı ayrı toplanan bu atıkların deponi sahasına gitmesini önleyerek hem katı atık düzenli depolama sahasının ömrünü uzamasını sağlıyoruz, hem de kullanılır durumda olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Ayrıca, toplanan atıkların geri dönüşümü sayesinde ülke ekonomisine de katkı sağlayarak kazancımızı üçe katlıyoruz” dedi.

Projenin hayata geçirildiği Temmuz ayından itibaren, ilçenin 63 farklı noktasına yerleştirilen kumbaralarla, bu güne kadar 54 ton atık giysi toplandığını belirten Başkan Dündar, “Toplanan bu giysiler ayrıştırılarak, kullanılabilir durumdaki ayakkabı ve kıyafetler, yine belediyemizin ‘Sevgi Mağazası’ vasıtasıyla 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştırıldı. Başlatmış olduğumuz projemizin vatandaşlar tarafından ilgi görmesi bizleri oldukça sevindirdi” diye konuştu.

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