Bursa’da ‘Gençliğe Hitabe’yi okuyan öğrencilerden iyi haber

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde bulunan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrenicisi Begüm Özkan ve 2 arkadaşı, geçen eğitim yılı sonundaki karne töreninde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudukları için kendilerine engel olmak isteyen Okul Müdürü Mustafa Yiğit ile tartıştı. Bunun üzerine okul yönetimi 3 kız öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Önce sözlü ifadeleri alınan öğrencilerden, yazılı savunmaları da istendi. Soruşturma sonunda okul idaresi, öğrencilere disiplin cezası vermedi. Alınan kararı ailelerine tebliğ etti.



Bursa’da Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sini okumuştu yazılı savunma istendi

Merkez Osmangazi İlçesi’nde bulunan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde 10’uncu sınıf öğrencisi Begüm Özkan, E.B. ve S.A., geçen eğitim yılının sonunda okul bahçesinde karnelerini aldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okumaya başladı.

İddiaya göre, bu sırada Okul Müdürü Mustafa Yiğit yanlarına gelerek, Gençliğe Hitabe’yi okumakta olan öğrencilere engel olmaya çalıştı. 3 kız öğrenci, okul bahçesinde Gençliğe Hitabe’yi okurken, Begüm Özkan’ın annesi Özlem Özkan, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, Begüm Özkan’ın Gençliğe Hitabe’ye başladığı anda Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Yiğit’in yanına geldiği, ‘Çık dışarı’ diye bağırdığı ancak, öğrencilerin Gençliğe Hitabe’yi okumaya devam ettiği görüldü.

DİSİPLİN KURULU TOPLANDI, İFADELERİ ALINDI

Begüm Özkan ve 2 arkadaşı, karne töreninden 1 hafta sonra okul yönetimi tarafından okula çağırıldı. Okula giderek sözlü olarak ifade veren B.Ö. ve iki arkadaşından daha sonra yazılı savunmaları istendi. Okulda ifade veren Begüm Özkan yaşadıklarını, “Gençliğe Hitabe’yi okurken okul müdürü yanımıza gelip ‘Sizi bu okulda tutmam’, ‘Çık dışarı’ diye bağırdı. Ancak, biz sonuna kadar okuduk. Kısa bir süre sonra okul yönetimi bizi çağırdı. Okula gittiğimizde sözlü olarak ifademiz alındı. Ardından bizleri disiplin kuruluna sevk ettiler. Disiplin kurulunda hepimizi farklı odalara alıp 2 ayrı kağıt verdiler. Olayı anlatmamızı ve savunma yapmamızı istediler. Kağıtların birinde ‘Gençliğe Hitabe’yi okumanın suç olduğunu biliyor musuz?’ diye sorular vardı. Ancak biz yaptığımız şeyin arkasında olduğumuzu söyledik. Mustafa Kemal Atatürk’ün açmış olduğu eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın vermiş olduğu kitaplarda yazan Gençliğe Hitabe’yi okumak ne derece bir suçtur?” dedi.

Basında geniş şekilde yer alan bu olayın ardından, öğrencilerin yazılı savunmakını alan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi yöneticileri, yaşananlardan dolayı üç öğrenciye ceza vermedi. Ailelere tebliğ edilen bu karar Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından doğrulandı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail