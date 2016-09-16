Bursa’da FETÖ’den tutuklanan savcı intihar etti

BURSA’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Savcısı 47 yaşındaki Seyfettin Yiğit, cezaevi tuvaletinde iple asılmış olarak bulundu. İntihar ettiği belirtilen Yiğit’in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı

Bursa’da Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, bir süre önce FETÖ/PDY operasyonu kapsamında önce gözaltına alındı sonra tutuklandı. Savcı Yiğit, kaldığı H Tipi Cezaevi tuvaletinde kendini iple astı. Yiğit’in cansız bedeni bu sabah koğuş arkadaşları tarafından bulundu. Çamaşır ipi ile yaşamına son veren Seyfettin Yiğit’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak : İHA

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