Bursa’da FETÖ’den 15 sendikacıya gözaltı

Bursa’da FETÖ/PYD Terör Örgütü sendikası olarak faaliyet gösteren ve kapatılan Aktif Eğitim-Sen Bursa Şubesi’ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 sendikacı adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında 19 sendika yöneticisi hakkında gözaltına alma talimatı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Bursa’da FETÖ/PYD Terör Örgütü sendikası yöneticisi ve beraberinde 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplamda 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan hakkında arama kararı bulunan 4 sendikacının da yakalama çalışması devam ediyor.

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