Bursa’da FETÖ’cü dersane ve okullara operasyon

Bursa dahil Giresun merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 14 zanlıdan 6’sı gözaltına alındı.



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, Giresun merkezli İstanbul, Çorum, Bursa, Elazığ, Rize ve Bayburt’ta FETÖ’ye bağlı dershane ve okullarda görevli öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişiden 6’sı gözaltına alındı. 8 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Giresun’un Çanakçı ilçesinde 8 Ekim’de gözaltına alınan ve Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü il imamı olduğu iddia edilen öğretmen Ö.B’nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Giresun Adliyesine sevk edilen Ö.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail