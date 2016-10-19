Bursa’da FETÖ soruşturmasında flaş gelişme

BURSA’nın Orhangazi İlçesinde FETÖ/PDY soruşturmasında mahkemeye sevkedilen 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orhangazi’de geçen hafta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında kurulan FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen Girişimci İşadamları Derneği ile ilgili yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü adliyeye sevkedildi.

Mahkemeye çıkarılan 4 şüphelilerden Kazım A. ve Özger E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yusuf K. ve Osman E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 3 kişinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak : İHA

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