Bursa’da FETÖ operasyonunda yeni dalga

İzmir’in Tire ilçesinde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4’ü kadın 20 kişi gözaltına alındı.



Tire Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında bazı kişiler hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine İzmir’in Tire, Ödemiş ilçeleri ile Ankara ve Bursa’da belirlenen 29 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 4’ü kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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