Bursa’da FETÖ operasyonunda flaş gelişme

Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 12’si tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla, bir kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde, örgüte ait bazı evlere düzenlediği operasyonda, söz konusu evlerden sorumlu olanların da aralarında bulunduğu 12 kişiyi yakaladı.

Bursa’da, bir süre önce ortaya çıkarılan, devlet kurumlarına kendi elemanlarını yerleştirmek amacıyla kurulduğu ve insan kaynakları (İK) departmanı gibi kullanıldığı ileri sürülen bir dernekle ilgili soruşturmanın devamı niteliğindeki diğer operasyonda ise aralarında kapatılan Balıkesir’deki Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Gürsu ilçesinde ise soruşturma kapsamında kapatılan bir dernekte yöneticilik yaptığı iddia edilen 3 kadın, yakalandı. Derneğe ait depoda yapılan aramada, örgütsel doküman ve kitaplar ele geçirildi.

Şüphelilerin birçoğunun şifreli mesajlaşma sistemi olan “ByLock” uygulamasını kullandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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