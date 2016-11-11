Bursa’da FETÖ operasyonu

Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 2 farklı soruşturma kapsamında daha önce kapatılan bir derneğin yöneticilerinin da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce kapatılan Bursa Özel Yurtlar Derneği (BÖYDER) yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, başka bir soruşturma kapsamında ise terör örgütünün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandığı iddiasıyla bir kişi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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