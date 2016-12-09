Bursa’da FETÖ davasında flaş gelişme

Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmanın ardından çoğunluğu polislerden oluşan 30’u tutuklu 32 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.



Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Acar, Zafer Alagöz, Ayhan Öztürk, Servet Yanmaz, İhsan Yılmaz, Mehmet Tolgahan Tuzcu, Nevzat Korkmaz, Hümmet Kaya, Murat Çobanoğlu, Murat Sarı, Basri Kılıç, Ahmet Dursun, Burhan Gültekin, Ömer Develioğlu, Alper Akbulut, Bekir Enes Arı, Mustafa Ilgaz, Ömer Sırma, Sezgin Kaba, Abdullah Kaygısız, Metin Menekşe, Sıtkı Gürel, Ahmet Demir, Furkan İsmail Gönül, Alperen Toygar, Ayhan Bahadır, Ali Akgündüz, Seracettin Çelik, Ömer Sugözü ve Ali Günaydın ile tarafların yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Metin Oktay ve Ümit Üzülmez ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma, sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların, FETÖ’nün amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak için örgütsel faaliyet yürüttükleri, 15 Temmuz’da darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirilen şüphelilerle eylem ve fikir birlikteliği içinde oldukları, yasa dışı dinlemeler yaptıkları, elde ettikleri bilgileri kullanarak şantajla para toplayıp örgüte aktardıkları, iş adamlarından tehdit ve şantajla rüşvet alıp “himmet” adı altında örgüte kaynak sağladıkları öne sürülüyor.

Sanıklar hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engelleme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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