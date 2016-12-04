Bursa’da kavşakta çarpışan iki otomobilden biri otobüs durağına uçtu. Otobüs durağının bir kısmı yıkılırken, bekleyen yolcunun olmayışı facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.