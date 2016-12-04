Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü
Bursa’da kavşakta çarpışan iki otomobilden biri otobüs durağına uçtu. Otobüs durağının bir kısmı yıkılırken, bekleyen yolcunun olmayışı facianın önüne geçti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.
İddiaya göre, farklı istikamete giden iki otomobil Yıldırım Caddesi Acıbadem mevkisinde çarpıştı.
Otomobillerden biri çarpmanın etkisiyle savrulup yol kenarındaki otobüs durağına girdi.
Durağın büyük bir kısmı yıkılırken, içerisinde yolcu olmayışı facianın önüne geçti. Kazada hafif şekilde yaralanan iki sürücü de 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.