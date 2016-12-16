Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde buzlanma sebebiyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.



İnegöl’den Domaniç’e seyir halinde olan Halil İbrahim Damar idaresindeki 43 HF 034 özel otomobil, Ahmet Baş’ın kullandığı 16 ANK 90 plakalı özel otomobil ile Yayla Sofrası mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil de uçuruma ramak kala ancak durabildi.

90 plakalı özel otomobilde bulunan Nazmiye E. yaralandı.

Yaralı kadın, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail