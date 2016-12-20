Bursa’da esrarengiz patlama sesi



Bursa’da duyulan korkutan patlama sesi paniğe yol açtı.

Polis ekipleri patlamanın sebebini araştırıyor.

Patlama sesi Bursa’nın pek çok noktasından duyuldu.

Bursa’da şehrin bir çok yerinden duyulan patlama sesi paniğe sebep oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir yolu ile kent merkezinde bir çok noktada saat 17.05 sıralarında duyulan ses sebebiyle polis ve arama kurtarma ekipleri alarma geçti.

Gürültüye Bursa üzerinden geçen bir jetin sebep olduğu ihtimali değerlendiriliyor. Polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine muhtemel bir olayla ilgili net bir ihbar gelmediği öğrenildi.

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