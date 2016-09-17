Bursa’da engellilere tatil müjdesi

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin engelliler ve yakınlarına yönelik hayata geçirdiği ‘Bizim Bahçe Tatil Köyü’ açılış için gün sayıyor.



Engelliler ve aileleri, Bizim Bahçe’de ücretsiz tatil yapabilecek. Çeşitli faaliyetlerin düzenleneceği Bizim Bahçe Tatil Köyü’nde engelliler hem tatil yapabilecek, hem de sosyalleşme imkanı bulacak. Alaaddinbey Mahallesi’nde 4 bin 643 metrekare alan üzerine kurulan Bizim Bahçe Tatil Köyü, her biri 60 metrekare olan 7 ahşap ev, sosyal tesis, spor salonu, spor sahası, sağlıklı yürüyüş alanı, engelli-engelsiz çocuklara uygun oyun parkı ve yeşil alanlarıyla dikkati çekiyor.

Engellilerin aileleriyle birlikte ücretsiz kısa süreli tatil yapma fırsatı bulacağı Bizim Bahçe Tatil Köyü’nde her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Evlerin mutfak ve banyoları dahil olmak üzere tüm alanları evrensel tasarım kuralları çerçevesinde engellilerin kullanımına uygun olarak inşa edilen Bizim Bahçe, konforlu bir tatil fırsatını ücretsiz olarak vermeyi hedefliyor.

Çalışmalarında sona gelinen Bizim Bahçe’de bulunan 5 ev, Nilüfer’de yaşayan engelliler ve ailelerine, diğer 2 ev de Nilüfer dışındaki ilçelerde ikamet eden vatandaşlara hizmet verecek. Bizim Bahçe’de bulunan evlerin her biri 5 kişilik kapasitesiyle engellilerle birlikte yakınlarına da dinlenme imkanı sunacak.

Engelli bireylerin ve beraberlerindeki yakınlarının faydalanabileceği Bizim Bahçe Tatil Köyü’nden yararlanmak isteyenler, yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapılabilir. Başvurular, Nilüfer Belediyesi’nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezinden veya dilekçe yoluyla alınacak. Rezervasyon süreleri 7 gün ile sınırlandırılan Bizim Bahçe’de kayıtlar başvuru sırasına göre işleme sokulacak.

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