Bursa’da dünya tarımı konuşulacak

Bursa 14. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 9. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 12-16 Ekim 2016 tarihinde 22 ülkeden 451 iştirakçi firmayla kapılarını açıyor.



Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından düzenlenen BURTARIM 2016, Bursa 14. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 12-16 Ekim 2016 tarihleri arasındaBursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. Fuar hakkında bilgi veren Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, yüzde 8 büyüme ile fuarın önümüzdeki hafta ziyarete açılacağını söyleyerek, “Bu büyüme Bursa’nın gücünü göstermektedir. Şu anda fuar alanındaki yerleşkenin tamamı dış alanda dahil olmak üzene 75 bin metrekarede firmalar yerlerini alacak. 2003 yılında 4 bin metrekare alanda gerçekleştirdiğimiz fuar, aradan geçen süre zarfında 75 bin metrekareye kadar çıktı. Bu sene 22 ülkeden 451 firma fuara iştirak etti. 7 ilkim coğrafyasına sahip bir fuar olması dolayısıyla Türkiye’de yapılan tarım fuarları içerisinde ayrı bir öneme sahip” diye konuştu.

Fuarda ilk günden itibaren son güne kadar farklı faaliyetler gerçekleştirileceğini belirten İlhan Ersözlü, “Yurt dışından 40 ülkeden bin civarında işadamı fuar için Bursa’ya gelecek. Şu anda şehir merkezindeki oteller doldu. Gelen diğer ziyaretçileri ilçe otellere yönlendiriyoruz. Buraya gelenler sadece fuara değil, Bursa’ya ve ilçelere ekonomik yönden de katkı sağlayacak. Firmalar arasında oluşturulan özel bölümlerde fuara katılanlarla iş bağlantıları yapılması için elimizden geleni yapacağız. Bursa’ya ve Türkiye’ye ekonomik katkı sağlayacak gelişmeler yaşanacağını düşünüyoruz” dedi.

Köyden şehre göçün tarım alanındaki iş gücünü azalttığını ifade eden TARMAKBİR Yönetim Kurulu Üyesi Güven Çetin, “Artan nüfus ve azalan tarım alanları ciddi bir mesele. Daha az iş gücüyle daha çok ürün üretilmesi gerekiyor. O yüzden bu fuar çok önemli. Fuarda yeni makine ve teknolojiler teşhir edilecek” şeklinde konuştu.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 12-16 Ekim 2016 tarihleri arasında 09.30 – 18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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