Bursa’da dolandırıcılardan yeni taktik!

Bursa’da sahte polis, savcı, hakim ve yüzbaşı yalanıyla binlerce vatandaşı arayıp banka hesaplarından paralarını alan dolandırıcılar metot değiştirdi. Vergi dairesinden aradıklarını belirten telefon dolandırıcıları, “Torba yasa gereği hesabınıza para yatacak” yalanıyla vatandaşların canını yakmaya başladı.



Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde emekli R.İ. isimli kişiyi arayan telefon dolandırıcıları, Bursa Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden aradıklarını, torba yasa gereği hesabına 540 lira para yatıracaklarını belirterek hesabına tanımlı para kart numarasını ve şifresini aldılar. Bir süre sonra gelen mesajla hesabından 7 bin 500 lira EFT işleminin yapılıp dolandırıldığını fark eden R.İ. polise gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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