Bursa’da ders zili çalıyor

Türkiye genelinde 19 Eylül Pazartesi günü 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bursa’da da 540 bin öğrenci ilk zilin çalmasıyla ders başı yapacak.

Türkiye’de 2016-2017 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili 19 Eylül 2016 Pazartesi günü çalıyor. Ülke genelindeki çeşitli okullarda eğitim öğretim görecek 15 milyon 710 bin öğrenciyle birlikte Bursa’daki resmi ve özel bin 400 okulda 540 bin öğrenci ile 29 bin öğretmen ders başı yapacak.

Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında el konulan 36 eğitim kurumu ise Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet verecek. Bursa’da bin 380 öğretmen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK’ya yönelik soruşturmalar çerçevesinde açığa alınırken, bin 117 öğretmen ise ihraç edildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

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