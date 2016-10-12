Bursa’da dehşet saçtı: Beynimi kontrol edemiyorum

BURSA’da, geçen ağustos ayında, uyuşturucu aldıktan sonra girdiği oto tamirhanesinde 45 yaşındaki Murat Acar’ı bıçakla öldürüp 2 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki Bilal O. cinayet suçundan ömürboyu, yaralama suçundan da 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.



Bilal O., psikolojik sorunları olduğunu ve uyuşturucu kullandığını anlatırken söyledi. Bilal O., “O gün kendimde değildim. Beynimi kontrol edemiyordum. Bu olayı nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Gittiğim mescidin karşısında işyeri olan Murat Acar’ı tanıyorum. Onu ve 2 kişiyi bıçakladım. Ama neden ve nerelerinden yaraladım bilmiyorum. Hasta olduğumu ailem de biliyor” dedi.

Merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi Demiryolu Caddesi’nde, 1 Ağustos günü madde bağımlısı olarak tanınan Bilal O., girdiği otomobil dizaynı yapılan işyerinin sahibi Murat Acar ile burada bulunan 18 yaşındaki Ahmet Işık ile Yunus Kul’u bıçakladı. Olaydan sonra kaçan ve yanına gittiği arkadaşlarına, “Bugün üç kişiyi indirdim” diyen Bilal O., polis tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Acar ölürden, Ahmet Işık ile Yunus Kul ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Bilal O. hakkında Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu, ‘Adam yaralamak’ suçundan ise 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklandıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle gönderildiği İstanbul’da Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Bilal O.’nun yargılanmasına başlandı. Öldürülen Murat Acar’ın yakınları, yaralanan Ahmet Işık ve Yunus Kul ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, tedavi gördüğü hastaneden sesli ve görüntülü iletişim sistemi olan SEGBİS ile ifade veren Bilal O., yöneltilen suçlamaları kabul etti. Şizofren hastası olduğunu, yüksek dozda ilaç aldığını ve o gün bilincinin yerinde olmadığını öne süren madde bağımlısı genç, şöyle konuştu:

“Beynimi kontrol edemiyordum. Bu olayı nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Cezaevinde bile gözüm kaymaktaydı. Kafamı duvarlara vuruyordum. Ölen Mustafa Acar’ı gittiğim mescidin karşısında iş yeri olduğu için tanıyorum. Sadece ‘Selamün aleyküm’ dediğini hatırlıyorum. Sonrasında, bıçağımla kendisine 3-4 kere vurduğumu da biliyorum. Ama neden ve neresinden bıçakladığını hatırlamıyorum. Diğer çocukları da bıçaklamışım. Kendimi kontrol edemiyordum. Uyuşturucu kullanıyordum. Ailem hastalığımı biliyordu fakat hiç doktora gitmedim. Suçlamaları kabul ediyorum.”

Duruşma’da ifade veren Ahmet Işık ve Yunus Kul, tanımadıkları halde kendilerini bıçaklayan Bilal O.’dan şikayetçi olduklarını belirten ifadeleri ile devam etti. Mahkeme heyeti eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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Kaynak : DHA

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