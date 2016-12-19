Bursa’da çok sayıda rütbeli askere FETÖ gözaltısı

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 57 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 530 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Bursa’da da 10 rütbeli asker gözaltına alındı.



Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 530 şüpheliden 10’u Bursa’da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmasında, 57 ilde haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerden rütbeli 10 askerin Bursa’da bulundukları belirlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullananların bulunduğu zanlıların işlemlerin ardından İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.

Bursa’da 10 rütbeli asker gözaltına alındı.

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli Bursa dahil 57 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 530 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verdiği 530 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Buna ilişkin soruşturma kapsamında, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde farklı rütbelerde 280 subay ve 250 astsubay hakkında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon kapsamında Bursa’da da 10 rütbeli askerin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan askerlerin binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde olduğu daha önce meslekten ihraç edildiği de bildirildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail