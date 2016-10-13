Bursa’da çok sayıda iş adamına FETÖ gözaltısı

BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 işadamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İşadamlarından 6’sı Orhangazi’de, 1’i Yalova’da gözaltına alınırken, 1’inin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yakalama kararı çıkarılan 8 kişiden Özgel E., Mustafa Ö., Yusuf K., İcabi A., İsmail Ö. ve Osman E. Orhangazi’de, Kazım A. ise Yalova’da gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.Y.’nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Kaynak: DHA

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