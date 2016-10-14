Bursa’da çiftçi kadınlar tarım fuarında buluştu

Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonuna bağlı 21 kadın dayanışma derneğinin üyeleriyle kırsal mahallelerden kadın çiftçiler, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir araya geldi.



TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “14. Uluslararası Tarım Fuarı”, Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonuna bağlı 21 kadın dayanışma derneğinin üyeleriyle Bursa’nın tüm kırsal mahallelerinden kadın çiftçileri bir araya getirdi.

Vali Yardımcısı Ergun Güngör, burada yaptığı konuşmada, kadınların, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında “önderlik” rolü üstlendiğini söyledi.

Kadınların, ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde yer almasının, kalkınmanın temel dinamiklerinden olduğunu ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

“Tarım ve hayvancılıkta başarılarda kadın çiftçilerin çok büyük bir rolü var. 32 bin çiftçimizin içinde oldukça önemli sayıda aktif kadın çiftçimiz var. Bunun mutluluğunu fazlasıyla yaşamaktayız. Bu anlamda Bursa, Türkiye’ye önderlik ediyor ve rol model oluyor. İlimizde 65 köy kadın derneği mevcut. Kadınlar bir elmanın yarısı gibidir. Kadınların zarafetinden, yaratıcılığından ve çalışkanlığından ülkenin yararlanacağı çok şey var.”

Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sermin Cakalıoğlu da tüm kadın çiftlerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve kadın çiftçilere aşure ikram edildi ve fuar alanı gezildi.

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