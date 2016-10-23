Bursa’da Canan Karatay görenler şaşırdı

BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde, zeytinyağı imalathanesini ziyaret eden Prof. Dr. Canan Karatay, yeni sıkılan zeytinyağını bardağa doldurarak içti. Uzatılan peçeteyi kabul etmeyen Prof. Dr. Karatay, “Zeytinyağı başlı başına şifadır, elimi silmek yada yıkamak yerine elime yüzüme sürerim cildime de iyi gelir” dedi.

Gemlik Belediyesi’nin Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleriyle birlikte düzenlediği ve bu yıl ikincisi yapılan Uluslararası Zeytin Festivali’nin konuğu olan Prof. Dr. Karatay, program sonunda zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Prof. Dr. Karatay,

Solive firmasının yağhanesini gezerek üretim hakkında firma sahibi Selim Solaksubaşı’ndan bilgi aldı. Üretimin modern tesislerde el değmeden yapıldığını belirten Solaksubaşı, burada Prof.Dr. Karatay’a zeytinyağının tüm üretim aşamalarını gösterdi.

Panelde yaptığı konuşmada dünyanın en sağlıklı meyve suyunun zeytinyağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay yeni sıkılan zeytinyağını bardağa doldurarak, izleyenlerin hayret dolu bakışları arasında içti. Uzatılan peçeteyi kabul etmeyen Prof.Dr. Karatay, kendisine peçete uzatanları kibarca redderken, “Zeytinyağı başlı başına şifadır, elimi silmek ya da yıkamak yerine elime yüzüme sürerim cildime de iyi gelir” dedi.

Zeytinyağını içtikten sonra beraberindekilere, “İçmiş olduğum bu zeytinyağı boğazımı yaktı. En doğal yağ boğazı yakar zaten. Boğazım yanıyor diye bu kötü demeyin sakın. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz” diye konuştu.

Prof. Dr. Karatay, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine; “Zeytin ağaçlarını kestirmeyin. Her ne sebeple olursa olsun buna izin vermeyin. Zeytin bizim hepimizin geleceği ve sağlığıdır. Gerekirse meclise yürüyün ve zeytin ağaçlarının kesilmesini engelleyin” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail