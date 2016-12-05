Bursa’da çalışan annelere devletten bakıcı desteği

İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara ve Antalya’da çalışan annelere çocuklarının bakıcı parasını devlet veriyor. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen proje kapsamında verilecek para her ay 416 Euro’yu (1.540 TL) olacak.



Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi büyük bir başarıyla devam ediyor. Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre proje başarılı olunca İzmir, Bursa ve Antalya’dan sonra İstanbul ile Ankara’ya da yaygınlaştırıldı.

Proje kapsamında 0-2 yaş arası çocuk sahibi kadınların çocuk bakımı dolayısıyla iş yaşamından kopmaması hedefleniyor ve annelere, sigortalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde aylık 416 Euro (1.540 TL) destek sağlanıyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR

*Başvuru tarihi itibariyle 0- 24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak.

*T.C. vatandaşı olmak.

*Bir işverenin yanında sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak. (SGK’ya en az 30 tam gün primi bildirilmiş olmak.) İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinden birinde çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmek.

*Asgari ücretin brütünün iki katından fazla maaş almıyor olmak (2016 için 3.294 TL).

*Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak.

(Bebeğin anneannesi veya babaannesi çocuğa bakıyorsa projeden faydalanmanız mümkün değildir.)

ÇOCUK BAKICISININ ŞARTLARI

*T.C. vatandaşı ve kadın olmak.

*İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinin birinde ikamet ediyor olmak.

(Siz hangi ilde ikamet ediyorsanız bakıcınızın ikametgahının da o ilde olması gerekmektedir.) Hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olmak. (SGK’ya 30 tam gün primi bildirilmiş olmak.) En az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olmak.

Yukarıdaki şartları taşıyorsanız ve yine belirtilen özelliklerde bir çocuk bakıcısı bulmuşsanız hemen başvurarak bu parayı almaya başlayabilirsiniz.

Böylece hem çalışmaya devam eder hem de çocuğunuzun bakımını yaptırır, bunun için de para ödememiş olursunuz. Başvuruyu www.sgk.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. Başvurunuzun kabulünden sonra bakıcı için sigorta yaptırmayı, bakıcının maaşını tam ve zamanında banka aracılığı ile ödemeyi unutmayın. Bu arada çocuğun bakıldığı eve kurum yetkilileri zaman zaman denetim için gidiyorlar ve şartların taşınıp taşınmadığını kontrol ediyorlar.

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