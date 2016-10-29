Bursa’da bugün bu yollara dikkat!

FSM Bulvarı bugün saat 17:00’den sonra araç trafiğine kapatılacak. Bursa şehirlerarası ve şehir içi güzergahlarda trafik ve yol durumu hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bursa’da şu düzenlemeye gidildi:

’10. yıl ruhuyla Cumhuriyet Yürüyüşü’nde 29 Ekim Cumartesi Günü Saat 18.30’da gerçekleştirilecektir. ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ etkinlikleri kapsamında, Nilüfer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Acıbadem Hastanesi’nin önündeki kavşaktan başlayarak Mudanya Yolu istikametindeki sağ şeritten Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı Kavşağına kadar fener alayı yürüyüşü ve kutlama töreni yapılacaktır. Yolun tek şeridi trafiğe kapatılacak ve trafik kontrollü olarak sağlanacaktır.”

Öte yandan Bursa’da çalışma olan yollar şöyle sıralandı:

GEBZE-ORHANGAZİ-BURSA Otoyol İnşaat Yapım Çalışmaları Nedeniyle Bursa-Yalova Yolunda Bazı Kesimlerde Trafik Servis Yolundan Kontrollü Olarak Sağlanmaktadır.

-KARAYOLLARI 14. Bölge Müdürlüğü’nce, İnegöl-Bozöyük Ayrımı Domaniç Yolunda Sanat Yapıları Ve Üst Yapı Çalışmaları Yapdığından Oylat Ayrımına Kadar 6750 Mt.’LİK Kesiminde Trafik Servis Yolundan Sağlanmaktadır.

-BURSA- Eskişehir D-200 Karayolu İnegöl Çıkışında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nce, Avarlar Köprülü Kavşağı Yapım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Servis Yolundan Sağlanmaktadır.

-BURSA-ORHANELİ İl Yolu Güzergahında Yol Genişletme Çalışmaları Nedeniyle Trafik Bölünmüş Yolun Diğer Kesimden Kontrollü Olarak Sağlanmaktadır.

-OSMANGAZİ İlçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi Üzerinde Yol İşleri Şube Müdürlüğünce Yapılacak Çalışma Nedeniyle Trafik Akışı Alternatif Güzergahlardan Sağlanmaktadır.

-KÜÇÜKKUMLA Mahallesi İç Yollarında Alt Yapı Çalışması Nedeni İle Trafik Akışı Alternatif Güzergahlardan Sağlanmaktadır. (30.09.2016-28.10.2016)

-OSMANGAZİ İlçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi’nin Doburca Caddesi İleesen Caddesi Arasında Kalan Kısımda Buski Genel Müdürlüğünce Yapılan Alt Yapı Çalışması Nedeni İle Trafik Akışı Alternatif Güzergahlardan Sağlanmaktadır.

-YILDIRIM İlçesi Vatan Mahallesi Kısmet Caddesi Üzerinde Buski Genel Müdürlüğünce Yapılan Alt Yapı Çalışması Nedeni İle Trafik Akışı Karşı Şeritten Geliş Gidiş Olarak Sağlanacaktır.

-NİLÜFER İlçesi İhsaniye Mahallesi Kanuni Cadde Üzrinde Buski Genel Müdürlüğünce Yapılan Alt Yapı Çalışması Nedeni İle Trafik Akışı Alternatif Güzergahlardan Sağlanmaktadır.

Sürücülerimizin Kent İçi Hız Limitlerine Uymaları Ve Kontrollü Seyir Etmeleri, Çalışma Yapılan Güzergahlarda Dikkatli Ve Duyarlı Olunması, Trafik İşaret Ve İşaretçilerine Uymaları, Bilgi Levhaları İle Gösterilmiş Alternatif Güzergahları Tercih Etmeleri Gerekmektedir.

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