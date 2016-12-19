Bursa’da bu yollara dikkat!

Bursa şehirlerarası ve şehir içi güzergahlarda trafik ve yol durumu hakkında açıklama geldi.



İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açıklaması:

GEBZE-ORHANGAZİ-BURSA Otoyol İnşaat Yapım Çalışmaları Nedeniyle Bursa-Yalova Yolunda Bazı Kesimlerde Trafik Servis Yolundan Kontrollü Olarak Sağlanmaktadır.

KARAYOLLARI 14. Bölge Müdürlüğü’nce, İnegöl-Bozöyük Ayrımı Domaniç Yolunda Sanat Yapıları Ve Üst Yapı Çalışmaları Yapdığından Oylat Ayrımına Kadar 6750 Mt.’LİK Kesiminde Trafik Servis Yolundan Sağlanmaktadır.

BURSA- Eskişehir D-200 Karayolu İnegöl Çıkışında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nce, Avarlar Köprülü Kavşağı Yapım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Servis Yolundan Sağlanmaktadır.

KENT Meydanı – Terminal Arasında Sürdürülen T2 Hafif Raylı Sistem Hattı Çalışması Nedeni İle İstanbul Yolu Üzerinde Şerit Daraltma Uygulanmaktadır.

BURSA-ORHANELİ İl Yolu Güzergahında Yol Genişletme Çalışmaları Nedeniyle Trafik Bölünmüş Yolun Diğer Kesimden Kontrollü Olarak Sağlanmaktadır.

NİLÜFER İlçesi Beşveler Mahallesi Beşevler Caddesi Ve Bilginler Caddesi Üzerinde Buski Genel Müdürlüğünün Çalışması Nedeni İle Şerit Daraltma Veya Kısmen Kapatma Uygulanacaktır.

NİLÜFER İlçesi Konak Mahallesi İzmir Yolu Caddesinden Badem Sokağına Girişte Bursagaz Çalışması Nedeni İle Şerit Daraltma Uygulanmaktadır.

Yıldırım İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tayyaerci Mehmet Ali Caddesi Üzerinde Buski Genel Müdürlüğü’nün Alt Yapı Çalışması Nedeni İle Şerit Daraltma Uygulanacaktır.

Sürücülerimizin Kent İçi Hız Limitlerine Uymaları Ve Kontrollü Seyir Etmeleri, Çalışma Yapılan Güzergahlarda Dikkatli Ve Duyarlı Olunması, Trafik İşaret Ve İşaretçilerine Uymaları, Bilgi Levhaları İle Gösterilmiş Alternatif Güzergahları Tercih Etmeleri Gerekmektedir.

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