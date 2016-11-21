Bursa’da bu yollara dikkat!

Bursa şehirlerarası ve şehir içi güzergahlarda trafik ve yol durumu hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açıklaması:

-Gebze-Orhangazi-Bursa Otoyol inşaat yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova yolunda bazı kesimlerde trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

-Karayolları 14. Bölge müdürlüğü’nce, İnegöl-Bozöyük ayrımı domaniç yolunda sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapdığından Oylat ayrımına kadar 6750 mt.’lik Kesiminde trafik servis yolundan sağlanmaktadır.

-Bursa-Eskişehir D-200 karayolu İnegöl çıkışında karayolları 14. Bölge müdürlüğü’nce, Avarlar Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan sağlanmaktadır.

-Bursa-Orhaneli il yolu güzergahında yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer kesimden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

-Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Kısmet Caddesi üzerinde Buski genel müdürlüğünce yapılan alt yapı çalışması nedeni ile trafik akışı karşı şeritten geliş gidiş olarak sağlanacaktır.

-Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi şirin cadde üzerinde buski genel müdürlüğünce yapılan alt yapı çalışması nedeni ile trafik akışı istiklal caddesinden sağlanmaktadır.

-Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmetali caddesi ve Doyuran Cadde üzerinde fiber optik alt yapı çalışması nedeni ile şerit daraltma uygulanacaktır.

Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir.

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