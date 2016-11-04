Bursa’da bu yollara dikkat!

Bursa şehirlerarası ve şehir içi güzergahlarda trafik ve yol durumu hakkında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.



İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açıklaması:

GEBZE-ORHANGAZİ-BURSA Otoyol İnşaat Yapım Çalışmaları Nedeniyle Bursa-Yalova Yolunda Bazı Kesimlerde Trafik Servis Yolundan Kontrollü Olarak Sağlanmaktadır.

-KARAYOLLARI 14. Bölge Müdürlüğü’nce, İnegöl-Bozöyük Ayrımı Domaniç Yolunda Sanat Yapıları Ve Üst Yapı Çalışmaları Yapdığından Oylat Ayrımına Kadar 6750 Mt.’LİK Kesiminde Trafik Servis Yolundan Sağlanmaktadır.

-BURSA- Eskişehir D-200 Karayolu İnegöl Çıkışında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nce, Avarlar Köprülü Kavşağı Yapım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Servis Yolundan Sağlanmaktadır.

-BURSA-ORHANELİ İl Yolu Güzergahında Yol Genişletme Çalışmaları Nedeniyle Trafik Bölünmüş Yolun Diğer Kesimden Kontrollü Olarak Sağlanmaktadır.

-OSMANGAZİ İlçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi Üzerinde Yol İşleri Şube Müdürlüğünce Yapılacak Çalışma Nedeniyle Trafik Akışı Alternatif Güzergahlardan Sağlanmaktadır.

-OSMANGAZİ İlçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi’nin Doburca Caddesi İleesen Caddesi Arasında Kalan Kısımda Buski Genel Müdürlüğünce Yapılan Alt Yapı Çalışması Nedeni İle Trafik Akışı Alternatif Güzergahlardan Sağlanmaktadır.

-YILDIRIM İlçesi Vatan Mahallesi Kısmet Caddesi Üzerinde Buski Genel Müdürlüğünce Yapılan Alt Yapı Çalışması Nedeni İle Trafik Akışı Karşı Şeritten Geliş Gidiş Olarak Sağlanacaktır.

-OSMANGAZİ İlçesi Hüdavendigar Mahallesi Dikkaldırım Caddesi Üzerinde Buski Genel Müdürlüğünce Yapılan Alt Yapı Çalışması Nedeni İle Trafik Akışı Alternatif Güzergahlardan Sağlanmaktadır.

-OSMANGAZİ İlçesi Hamzabey Mahallesibeşikçiler Caddesi Ve 2. Cem Sokak Üzerinde Buski Genel Müdürlüğünce Yapılan Alt Yapı Çalışması Nedeni İle Trafik Akışı Alternatif Güzergahlardan Sağlanmaktadır.

Sürücülerimizin Kent İçi Hız Limitlerine Uymaları Ve Kontrollü Seyir Etmeleri, Çalışma Yapılan Güzergahlarda Dikkatli Ve Duyarlı Olunması, Trafik İşaret Ve İşaretçilerine Uymaları, Bilgi Levhaları İle Gösterilmiş Alternatif Güzergahları Tercih Etmeleri Gerekmektedir.

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