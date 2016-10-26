Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmaları devam eden T2 Terminal – Kent Meydanı Tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Panayır Sinyalize kavşağı 26 Ekim Çarşamba günü (Bugün) araç dönüşlerine kapatıldı ve yaya geçişleri için bas-geç sinyalizasyon sistemi kuruldu. Araçlar için alternatif dönüşler BUTTİM Köprülü Kavşağı ile TOFAŞ Sinyalize kavşağı kullanılarak yapılacak.