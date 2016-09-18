Bursa’da bebek davasında flaş gelişme

BURSA’da, gizli ilişki sonucu dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynerine atarak donarak ölümüne neden olmak suçundan tutuklanan Sezai Durmayaz ile sevgilisi Çiğdem Şimşek’in Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi.

Haklarında, ‘İhmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istenen Sezai Durmayaz ile Çiğdem Şimşek’in katılmadığı duruşma, İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’ne sorulan, ‘bebeğin doğduktan kaç saat sonra öldüğünü’ içeren ek raporun beklenmesi için ertelendi.

Merkez Osmangazi İlçesi’nde tornacılık yapan bekar 39 yaşındaki Sezai Durmayaz, kendisi gibi bekar olan 20 yaşındaki Çiğdem Şimşek ile birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten hamile kalan genç kadın, geçen 20 Ocak’ta tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı, ardından da çöp konteyrenine attı.

Kanaması durmayan genç anne ise yakınları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülünce, doktorlar doğum yaptığını anlayıp polise haber verdi. Polis önce bebeğin babası olan Sezai Durmayaz’ı, taburcu olunca da Çiğdem Şimşek’i gözaltına aldı. Ayrı tarihlerde mahkemeye çıkartılan sanıklar tutuklandı.

Savcılık soruşturması sonucu haklarında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘İhmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, daha önce verdiği ifadesinde birlikte yaşadığı Çiğdem Şimşek’in hamile olduğunu tuvalette doğum yapınca anladığını, hareketsiz yatan bebeği çöp poşetine koyarak önce evin çatı katına çıkartıp daha sonra çöp konteynerine attığını söyleyen Sezai Durmayaz katılmadı.

Yenişehir İlçesi’ndeki kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu cezaevinde kalan Çiğdem Şimşek’in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bir kez daha vereceği ifadesi, sistemdeki arıza yüzünden alınamadı.

‘CANLI ATILMIŞ, DONARAK ÖLMÜŞ’

Mahkeme heyeti Çiğdem Şimşek ile Sezai Durmayaz’ın avukatlarının tahliye istemlerini kabul etmedi. Duruşma ise, bebeğin canlı doğduğunu, atıldığı çöp konteynerinde donarak öldüğünü belirleyen İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’ne sorulan, ‘Bebeğin doğduktan kaç saat sonra öldüğü’ raporunun beklenmesi için ertelendi.

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