Bursa’da balkonda hint kenevirine polis baskını

Bursa’da devriye gezen polis ekipleri, saksıda yetiştirilen kenevir bitkisini balkonda kurutmaya çalışan 33 yaşındaki G.M.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 2 kilo esrar ele geçirildi.



Merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri saksıda yetiştirilen 2 kök hint kenevirini görünce, ev sahibi G.M.’yi takibe aldı.

Polisler, kenevirleri suladığı sırada G.M.’yi yakaladı.

Evde yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş 2 kilo esrara el konuydu. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak : DHA

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