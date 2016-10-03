Bursa’da Balkan rüzgarı esti

Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Nilüfer Görükle Balkan Panayırı binlerce kişiyi bir araya getirdi. Balkan kültürünün yaşatıldığı panayırda sanatçılar, şarkı ve dans şovlarıyla katılımcılara unutulmaz bir haftasonu yaşattı.



Balkan kültürünün tüm zenginliklerini Nilüfer’de yaşatmak, halk arasındaki kaynaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Nilüfer Görükle Balkan Panayırı haftasonunda binlerce kişiyi Balkan Mahallesi’nde buluşturdu.

İki gün süren panayıra katılanlar eğlenceye doydu. Panayıra çocukları ile birlikte katılanlar, güzel havayı da değerlendirerek alanda kurulan oyun parkında gönüllerince eğlendi.

Balkan Mahallesi Pazar Alanı’nda düzenlenen Balkan Panayırı’nın ikinci gününde eğlence doruğa ulaştı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Balkan Panayırı’na eşi Seden Bozbey ve oğulları Meriç ile birlikte katıldı.

Balkan kültürünün Bursa’da yaşatıldığı 6. Balkan Panayırı kapsamında futbol turnuvası da düzenlendi. Futbol turnuvasının birinci ve ikincisine kupalarını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey verdi.

“DAYANIŞMA RUHU GÜÇLENDİ”

Başkan Bozbey yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve barışın önemine dikkat çekti. Bozbey, “Burada çok sayıda Balkan göçmenimizin yanı sıra Balkanlardan gelen misafirlerimiz de var. Kardeş şehirlerimizden gelen belediye başkanları ve meclis üyelerimize buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. 6’ıncısını düzenlediğimiz Balkan Panayırı’nda herkesin dayanışma, mutluluk, barış, özgürlük içerisinde iki gün geçirdiğine inanıyorum. Ülkemizin en önemli ihtiyacı olan barışı işte bu alanda görüyoruz, yaşıyoruz, yaşayacağız da. Bizim için kimse öteki değildir. Hiç kimsenin inancı, siyasi düşüncesiyle, kimliğiyle, kişiliğiyle, rengiyle ilgilenmiyoruz. Bir tek insan olmasıyla ilgileniyoruz. Bizim için herkes insandır”diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

SANATÇILARDAN UNUTULMAZ ŞOV

6. Görükle Balkan Panayırı’nın ikinci gününde DJ Samet Kurtuluş ve Murat performanslarıyla büyük alkış aldı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın da sahne aldığı Görükle Balkan Panayırı Bulgaristan’dan gelen ekibin dans gösterisiyle devam etti. Dans grubu sahne performansıyla katılımcıları büyüledi. Dans grubunun sunduğu görsel şölenin ardından sahneye Bulgar sanatçı Nedelyana çıktı. Türkçe ve yabancı şarkılarıyla Bursa’da Balkan rüzgarı estiren Nedelyana, geceye renk kattı.

Gecenin finalinde de Bulgaristan’ın ünlü sanatçısı Malina Stancheva sahne aldı. Balkan Panayırı coşkusunu en üst seviyeye taşıyan Malina dinleyiciden büyük alkış aldı. Sahneden inerek izleyicilerin arasına giren Malina hayranlarıyla birlikte şarkılarını söyledi.

Balkanların eşsiz şarkılarını Bursalılarla buluşturan Malina Stancheva’ya Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Naci Kale çiçek vererek teşekkür etti.

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