Bursa’da AVM’de acı ölüm!

Birliğine teslim olmak için Bursa’ya gelen asker, alışveriş merkezinden aşağı atlayarak canına kıydı.



Edinilen bilgiye göre, acemilik görevini bitirdikten sonra usta birliği için Bursa’nın Gemlik ilçesine gelen Furkan Ç. (22), bir alışveriş merkezinde herkesin şaşkın bakışları arasında aşağı atladı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırılan Furkan Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslen Konyalı olan Antalya’da ikamet eden Furkan Ç.’nin neden intihar ettiği ise bilinmiyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail