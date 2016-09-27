Bursa’da Anadolu Ateşi rüzgarı

Ünlü dans topluluğu Anadolu Ateşi, BALKANTÜRKSİAD ve Renault-Mais Bursa Şubesi işbirliği ile Bursalılarla buluştu.

Anadolu Ateşi, Türkiye’nin çeşitli illerinde yaptıkları 15’nci yıl özel gösterileri kapsamında Bursa’da sahne aldı.



Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki gösteriye; Bursa Vali Vekili Ergun Güngör, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç, Jandarma ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gürlek, BALKANTÜRK eğitim Vakfı Başkanı Naci Şahin, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Başkanı Levent Bilek, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, BALKANTÜRKSİAD’ın üyeleri ve eşlerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Geniş dansçı kadrosu, kostümleri, ışık ve rengin mükemmel uyumuyla Anadolu Ateşi, Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden onlarca halk oyunu gösterisinin yanı sıra Kafkas ve Balkan dansları, dinsel törenler ve Roman danslarından oluşan harika bir gösteri sundu. İki bölümden oluşan gösteride Anadolu Ateşi yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Sergiledikleri performansla adeta Bursalıların nefesini kesen Anadolu Ateşi, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

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