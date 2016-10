Bursa’da akıllara durgunluk veren olay!

Bursa’da akıl almaz bir olay yaşandı. Aşırı yorgun olan ve direksiyonda zor duran halk otobüs şoförü, yolcular tarafından alkollü sanılarak linç edilmek istendi.

Kendini kilitleyen sürücü vatandaşların uyarılarına rağmen otobüsle kaçtı. Sürücünün alkollü olmadığı ortaya çıktı.

Pes dedirten olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım İlçesi Emirsultan Mahallesi’nde yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen 6-E numaralı özel halk otobüsü şoförü, Derebahçe durağından yolcularını alarak, Özlüce istikametine yola çıktı. Ancak iki durak sonra otobüs şoförü, Emirsultan durağına geldiğinde direksiyon başında hali kalmadı.

Kendini otobüse kilitledi

Yolcuların uyarılarına kulak asmayan şoför, gaza bazarak,bu kez Emirsultan Tüneli girişine kadar geldi. Burada yolcular kendi imkanlarıyla otobüsün kapısını açarak araçtan indi.

Bu sırada akıl almaz olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar, kendini otobüse kilitleyen şoförü, araçtan indirmeye çalıştı.

Öfkeli vatandaşlar, kapıyı açmayan şoförü, araçtan indirmek için otobüsün kapılarını tekmelese de başarılı olamadı. O anlar ise bir vatandaş tarafından an be an görüntülendi.

Kendinde olmadığı her halinden belli olan sürücü, gaza basarak, Heykel istikametine doğru kaçmayı başardı. Yolcuların araçtan inmesi ise muhtemel bir faciayı önledi.

İhbar üzerine trafik polisi Stadyum Kavşağı’nda sürücüyü yakaladı. Şahsın aşırı yorgun olduğu ve alkollü olmadığı belirlendi. Polisin uyuşturucu testi yaptırıp yaptırmadığı ise öğrenilemedi.

