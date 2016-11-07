Bursa’da akıl almaz kaza
BURSA’nın Kestel İlçesi’nde, 70 yaşındaki Rabia Deligöz, belediye otobüsünden inerken kıyafeti kapıya takılınca, dengesini kaybederek düştü. Hareket eden otobüs, Deligöz’ün ayağının üzerinden geçti. Rabia Deligöz yaralanırken, otobüs sürücüsü kaçtı.
Kaza, saat 14.15 sıralarında Kestel Belediye binası önündeki otobüs durağında meydana geldi. Eşi Tahsin Deligöz ile birlikte Bursa kent merkezinden gelen 16 BZP 06 plakalı belediye otobüsünden inen Rabia Deligöz’ün kıyafeti kapıya takıldı. Deligöz’ün indiğini zanneden otobüs sürücüsü kapıyı kapatıp hareket etti.
Sürüklenen kadının ayağı otobüsün lastiği altında kalarak ezildi.
Çevredekilerin seslenmesi üzerine duran otobüs sürücüsü, Rabia Deligöz’ün ayağının ezildiğini görünce kaçtı.
Yaralanan Rabia Deligöz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşlar araçların durak önüne park etmeleri nedeniyle otobüslerin yanaşamadığını ve bu tür kazaların meydana geldiğini söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.