Bursa’da, Cumhuriyet Bayramı düzenlenen tören ile coşkuyla kutlandı. Heykel Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından, binlerce Bursalı, Heykel Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne kadar Cumhuriyet için yürüdü.

Atatürk Caddesi’nde düzenlenen tören, Vali İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin tören aracından vatandaşları selamlamasıyla başladı. Vali Küçük burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin en güzel tarifini, “Milli egemenlik esasına dayanan halk hükümeti cumhuriyettir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığını söyledi. Küçük, şöyle dedi:

“Büyük Önder Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet, Türkiye’nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli güvencesidir. Bundan dolayı cumhuriyetimizin tüm değerlerinin ve ülkemizin gelişmesi için daha çok çalışacak, yeni kuşaklara bu ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyacakları güçlü bir ülke bırakabilmek için hep birlikte çaba göstereceğiz. Birliğimizi ve kardeşliğimizi koruduğumuz her türlü kışkırtma ve tahrik karşısında sağduyumuzu muhafaza ettiğimiz ve birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz sürece bu tablonun renklerini siyaha çevirmek isteyenler asla muvaffak olamayacaklar. Gururla ifade etmek isterim ki 93 yıllık cumhuriyet çınarımız hala mazlumların altında barındığı, sığınacak bir gölgelik olmaya devam etmektedir.” Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ve kılıç kalkan ekipleri gösterilerini sundu. Bu gösterilerin ardından, STK’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, polis ve Belediye işçileri, öğrenciler ile çok sayıda kişi tören geçişi yaptı. Bu geçişin ardından binlerce Bursalı, İnönü Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne kadar Cumhuriyet Yürüyüşü yaptı.

Törenler sırasında elinde Türk bayrağı bulunan yaşlı bir adam, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nun duvarında asılı Gençliğe Hitabe’nin önüne geçerek yüksek sesle okumaya başladı.

Vatandaşlar tarafından alkışlanan yaşlı adam, hitabeyi okuyup tören alanından ayrıldı.

Folklor ve kılıçkalkan gösterilerinin ardından törenler kortej yürüyüşü ile son buldu.

Yürüyüş sırada binlerce lise öğrencisinin Türk bayrağı desenli tişörtleri dikkati çekti.

Asker ve polislerin resmi geçidine vatandaşlar alkışlarla destek verdi.