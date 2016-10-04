Bursa’da 267 polis FETÖ’den açığa alındı

BURSA’da görev yapan 1’i şube müdürü 267 polis, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturmasında 2523’ü amir olmak üzere 12 bin 801 polisi açığa aldı. Açığa alınanlar arasında Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 1 şube müdürü, 2 amir 264 de komiser ve memur bulunduğu bildirildi.

Soruşturmalar sonucunda, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen polislerin meslekten ihraç edileceği öğrenildi.

Kaynak : DHA

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