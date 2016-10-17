Bursa’da 2 haftalık Kaan bebekten iyi haber

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden 8 aylık hamile Tuğba Dilmeç’ten sezaryenle alınan Kaan bebek için başlatılan kampanyada, 2 haftalık ihtiyacı karşılayacak anne sütü toplandı.



Annesi organlarıyla 6 hastaya hayat veren Kaan bebeğin tedavisine, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediliyor.

Kaan bebek için Türkiye’nin her yerinden yüzlerce kişinin destek verdiği “anne sütü” kampanyası da sürüyor. Kuvözde tutulan ve henüz gelişimini tamamlayamayan Kaan bebek, gelen anne sütleriyle hayata tutunuyor.

Bebeğin teyzesi Derya Dilmeç, yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki kardeşi Tuğba’yı çok acı şekilde kaybettiklerini belirtti.

Bu durum nedeniyle Kaan bebek için çok acil süt ihtiyacının ortaya çıktığını ifade eden Dilmeç, bu süreçte kendilerine Türkiye’nin her yerinden süt gelmeye başladığını anlattı. Dilmeç, ”Yardım için bizi arayan, sütlerini hastaneye ya da bizlere ulaştıran tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kaan’ın 2 haftalık süt ihtiyacının karşılandığını bildiren Dilmeç, şunları kaydetti:

“Tabii sonrasında ihtiyacımız mutlaka devam edecektir. Bu süreçte yeni doğum yapmış anneler Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yeni sağılmış sütlerini başka ihtiyacı olan bebekler için de verebilir. Şu anki ihtiyacımız karşılanmış, hastanedeki stoklarımız dolmuş durumda. Kaan bebek için gelen sütlerin diğer çocuklarla da paylaşılabileceğini hastane yönetimine söyledik. Bebeğimizin durumu biraz daha iyiye gidiyor. Anne sütünü damla damla alarak, enfeksiyonlara açık olan küçücük bedeni iyileşme sürecine girdi diyebiliriz.”

Merkez Yıldırım ilçesinde 11 Ekim’de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 8 aylık hamile Tuğba Dilmeç, BursaYüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, karnındaki bebek, kadın doğum, genel cerrahi ve beyin cerrahi uzmanlarının müdahalesi sonucu sağlıklı şekilde sezaryenle alınmıştı. Anne Tuğba Dilmeç ise hayatını kaybetmişti. Önceden organ bağışı taahhüdünde bulunan kadının kalbi, karaciğeri, korneaları ve böbrekleri, 6 hastaya nakledilmek üzere alınmıştı.

Kaynak : AA

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