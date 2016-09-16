Bursa’da 2 çocuk annesi kadın 60 gündür kayıp

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 60 gün önce işe gitmek üzere evden çıkan 2 çocuk annesi kadından haber alınamıyor. Ailesi, kayıp kadının hayatından endişe ediyor.

Küçük Sanayi Sitesi’nde ağaç işleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan iki çocuk annesi Gülser Durgut, 18 Temmuz 2016 günü sabah saatlerinde işe gitmek üzere ikamet ettiği Hamidiye Mahallesi 1. Uğur Sokak’taki evinden çıktı. İş yerine giderken oğlu Emre’yi annesine bırakan kadın, o saatten sonra sırra kadem bastı. Akşam olmasına rağmen eşinin eve dönmemesi üzerine Mehmet Durkut, telefonla da ulaşamadığı eşinin iş yerine gitti. İş yerinin kapalı olması üzerine gidebileceği diğer yerleri de didik didik arayan adam, eşinden haber alamayınca saat 21.30 sıralarında emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Genç adam, eşini günlerce cadde cadde, sokak sokak aramasına rağmen bir sonuç elde edemedi.

6 yaşındaki Ezgi ve 8 yaşındaki Emre’nin iki aydan beri anne diye sayıkladıklarını ve yolunu gözlediklerini ifade eden Mehmet Durkut, eşini bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadığını, 37 yaşındaki eşinin hayatından endişe duyduğunu belirterek, görenlerin veya bilgi sahibi olanların emniyete haber vermesini istedi. 18 Temmuz 2016 tarihinde eşinin işe gitmek üzere evden çıktığını anlatan Durkut, “Evden çıkarken oğlumuzu da annesine bırakıyor, oradan işe gidiyordu. Akşam saatleri olunca ve haber alamayınca kendisinden endişelendim. Telefonunu da aradım ama kapalıydı. Ulaşamayınca emniyete kayıp başvurusunda bulundum. Bir gün sonra da savcılığa başvuru yaptım. O günden sonra sokak sokak aradım, fakat herhangi bir ize rastlamadım” dedi.

Eşinden 60 günden bu yana haber alamadığını belirten Durkut, “Hayatından endişe duyuyoruz. Ne yapıyor, aç mı susuz mu, yaşıyor mu bilmiyoruz” diye konuştu.

Çocuklarının 60 günden bu yana annesiz kaldığını ve her gün ne zaman gelecek diye sorduklarını ifade eden Durkut, “İki çocuğum da anneye muhtaç yaşta. Onlarla ilgilenmekte zorlanıyorum. 60 günden bu yana çalışmıyorum. Çocuklarımla ilgilenmeye çalışıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

6 yaşındaki Ezgi Durkut ise, annesinin resmine sarılarak onu özlediğini söyleyip, biran önce eve dönmesini istedi.

Kaynak : İHA

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