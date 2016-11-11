Bursa’da ’10 Kasım’ konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), “10 Kasım Atatürk’ü anma” konseri düzenledi.



Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi şefi Kıvanç Tepe’nin yönettiği konserde, Soprano Eda Bingöl Gürkan, Soprano Leyla Ceren Koç, Soprano Ayşe Ceren Brant, Bariton Şahan Gürkan, Oyuncu Enver Töre’nin yanı sıra Ney sanatçısı Ercan Irmak ve Piyanist Onur Ermez’de solist olarak yer aldı.

Konserde, Fahir Atakoğlu’nun bestelediği “Sarı Zeybek Sahne Kantatı” adlı eser Bursalı müzi̇kseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının önemli aşamaları; savaşları,aşkları, devrimleri, ülküsü, fikirleri ve Genç Türkiye Cumhuriyeti konularını kapsayan sekiz müzik parçası, slayt gösterisi ve figüran oyuncularla birlikte sunuldu.

Oyuncuların ve solistlerin performansının Bursalı sanatseverlerce uzun süre ayakta alkışlandığı konserde, katılan konuk sanatçılara da çiçek takdim edildi.

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