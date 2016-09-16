Yıldırım’da engelsiz yaşam için geri sayım

Yıldırım Belediyesi Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ için geri sayımın başladığını söyledi.



Arabayatağı Mahallesi’nde Yakın Çevre Yolu’na cepheli 12 bin 612 metrekare arazi üzerine ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ kuruluyor. Planlama çalışmaları tamamlanarak temeli atılacak merkezin bünyesinde aile eğitimi ve yaşlılar için destek birimi, psikolojik destek ve engelliler için oyun bölümleri, 200 kişilik konferans salonu, kütüphane, gündüz bakım, iş ve mesleki eğitim, pazarlama ve satış, sağlık ve rehabilitasyon bölümleri, misafirhane, bedenî faaliyetler için salon, terapi bahçeleri ve spor alanları yer alacak.

Engelli vatandaşların kadınlar, çocuklar ve gençlerle birlikte öncelikli hizmet grupları arasında yer aldığını söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İnsanların engelleri bedenlerinde değil zihinlerinde başlıyor. Müzik Akademisi ve Engelsiz Mutfak gibi projelerimizin haricinde engelli sporcularımıza destek veriyoruz. Engelli kardeşlerimizi dört duvar arasından kurtaracak, önlerinde yeni ufuklar açacak Engelsiz Yaşam Merkezi ile Yıldırım’ı geleceğe hazırlama yolunda önemli bir adım atacağız” dedi.

Türkiye’de benzeri olmayan projeyi başlıca sorumluluklarından biri olarak kabul ettiklerini vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Merkezimizde engelli kardeşlerimizi meslek sahibi yapacağız. Öğrendiklerini üretime çevirmelerini, ürünlerini satabilecekleri alanlar kurarak satış ve pazarlama desteği de vereceğiz. Bu kardeşlerimiz ekonomiye katkı sağlayacaklar” diye konuştu.

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