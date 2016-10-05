Bursa ‘Yaşam Kalitesi En Yüksek’ 28. şehir

Dünya genelinde 5 binden fazla kenti yaşam kalitesi standartlarına göre kıyaslayıp her yıl ‘Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirler’ listesi oluşturan Numbeo uluslararası derecelendirme merkezinin geçtiğimiz yılki listesine 48’inci sıradan giren Bursa, 2016 yılı ortalamasında listede 28. sırada yer aldı.

Bursa’yı geleceğe taşıyan projeleriyle örnek olan Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarının meyvesini toplamaya devam ediyor. Tarihi ve kültürel miras alanında yapılan yatırımlarla Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı yeni stadyum da hem Avrupa’nın en prestijli mimarlık ödülünü almış hem de dünyanın heyecan verici 10 stadyumu arasında gösterilmişti. Bunun yanında İznik Gölü içinde bulunan Batık Bazilika, dünya genelinde 2014 yılının en önemli 10 keşfi arasında gösterilirken, Bursa ilk kez Avrupa Komisyonu tarafından ‘2017 Avrupa Yeşil Başkenti’ unvanına aday şehirler kentler arasında gösterildi. Dünya genelinde 5 bin kenti yaşam kalitesi standartlarına göre kıyaslayıp her yıl ‘Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirler’ listesi oluşturan Numbeo’nun geçtiğimiz yılki listesine 48’inci sıradan giren Bursa, bu yıl ortalamasında listede 28. sıraya yükseldi. Bursa bu dereceyle yaşam kalitesini tescillerken, Ankara 99. sırada ve İstanbul ise 103. sırada yer aldı.

‘Dünya kenti’ yolunda emin adımlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye ve dünyaya örnek yatırımlarla Bursa’nın bundan sonra daha da fazla dünya gündeminde yer alacağını söyleyerek, sıralamada 20 basamak yükselen Bursa’nın ‘dünya kenti’ olma yolunda emin adımlar attığını söyledi. Yayınlanan rakamlara göre Bursa’nın Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri olduğunu ifade eden Başkan Altepe, “Büyükşehir yasasının ardından, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle birlikte yapılan hizmetlerle Bursa’da, yaşam kalitesi günden güne yükseliyor. Bu çalışmalarla Bursa, uluslararası anlamda da bir dünya kenti olma yolunda çok güzel mesafeler aldı. Yapılan tüm ölçümlemelerde Bursa, artık ilk sırada… Daha önceki yılda yapılan çalışmalarla Bursa yaşam kalitesinde dünyada 48., Türkiye’de 1. sırada yer almıştı. 5 bin Büyükşehir’de Numbeo uluslararası derecelendirme merkezi tarafından yapılan çalışma, 2016 yılı içinde de devamlı tekrar edildi. 2016 yılı ortalamasına göre, Bursa artık 28. sıraya yükseldi. Yaşam kalitesi ve özellikle ‘kalite kenti’ olma açısından Bursa artık dünyada ilk 28’de… Türkiye’de Bursa’dan sonra Ankara geliyor, o da dünyada 99. sırada” diye konuştu.

Bursa’ya teşekkür

Bursa’nın yaşam standartlarının ve kalitenin yükselmesinin kentin değerleriyle ve ekonomisiyle orantılı olduğuna değinen Başkan Altepe, “Büyükşehirlerde yapılan bu çalışmada sağlık, şehrin suç oranı, pahalılık, nüfus, trafik ve huzur gibi birçok kriter ele alınıyor. Bursa’nın, dünya kentleri arasında 48. sıradan 28. sıraya yükseldiğini görmüş oluyoruz. Bu da Bursa’ya yapılan yatırımların, Bursa’da tüm sektörlerdeki gelişimin, hareketin, bereketin bir sonucu” dedi.

Başkan Altepe, çalışmaya göre Madrid’in 50, Tokyo’nun 67, Barcelona’nın 68, Dubai’nin 77, Paris’in 93, Londra’nın 101 ve Roma’nın da 105. sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Bursa’nın değerinin dünya çapında görüldüğüne işaret eden Başkan Altepe, “Bursa’da yaşam kalitesi her geçen gün artıyor. Daha önce dünyada çok fazla adı geçmeyen Bursa, artık, birçok alanda dünyada ilklere girmeye başladı. Bu da Bursa’nın gerçek anlamda, somut adımlarla ilerlediğinin ve geliştiğinin en önemli göstergesi… Bu konuda katkı sağlayan herkese, tüm kurum kuruluşlarımıza ve çok değerli Bursalı hemşehrilerimize şükranlarımı arz ediyorum” şeklinde konuştu.

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