Bursa Valisi, Bursalı şampiyonları ağırladı

Bursa Valisi İzzettin Küçük 2016 yılında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında birincilik kazanan Bursalı Sporcuları makamında kabul etti.



Kazandıkları başarılarla adlarını tarihin şanlı sayfalarına yazdıran Bursalı Sporcularla tek tek ilgilenen Vali İzzettin Küçük;” Arkadaşlar elde ettiğiniz başarılar çok önemli, böyle birincilikler her babayiğidin harcı değil. Azim, gayret, çok çalışma ve disiplin içerisinde antrenman yaptınız ay yıldızımızı göklere çıkarmak, İstiklal marşımızı büyük gururla söyletebilmek için her bir şeyden feragat ederek hazırlıklar yaptınız. Bursa için bir gurur, iftihar kaynağısınız hepiniz. İnşaallah sizden sonra gelen arkadaşlar sizleri örnek alacak yeni başarılara imza atacaklardır. Ve her şeyden önemlisi bu başarılarınız sayesinde kendi hayatlarınızda sadece sporda değil tüm alanlarda yeni başarılara yelken açacaksınız. Ben sizleri ve sizin kazandığınız başarıların alt yapısını oluşturan ailelerinizi, antrenörlerinizi kutluyorum.”ifadelerini kullandı.

Güreş’te Dünya Gençler Şampiyonası birincisi Enes Uslu, Taekwondo’da Avrupa Yıldızlar Şampiyonası birincisi Melek Polat, Halter’de Avrupa Yıldızlar Şampiyonası birincisi Ferhat Ali Yazıcı, Kick Boks’da Dünya Gençler Şampiyonası birincisi Zafer Şayık, Taekwondo’da Avrupa Para – Taekwondo Şampiyonası birincisi Büşra Gör’ün ödülleri Bursa Valisi İzzettin Küçük tarafından takdim edildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail